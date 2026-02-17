PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Autowaschanlage: Tresor und Bargeld durch zwei unbekannte männliche Täter entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (16. Februar 2026) kam es zwischen 02:14 Uhr und 03:40 Uhr an der Riswicker Straße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Zwei unbekannte männliche Täter, welche durch eine Videoüberwachungsanlage bei der Tat videografiert wurden, beschädigten ein Gebäudefenster einer Autowaschanlage. Durch das Fenster gelangten die Täter ins Gebäude, durchsuchten dieses und entwendeten einen Tresor. Dieser konnte im Rahmen des polizeilichen Einsatzes an der Örtlichkeit verschlossenen fest- und sichergestellt werden. Die beiden Täter beschädigten zudem einen Wechselgeldautomaten und entwendeten einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Aufgrund der Bilder der Videoüberwachungsanlage können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - männlich
   - schlanke Figur
   - ca. 170 bis 190 cm groß
   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose
   - schwarze Schuhe

Täter 2:

   - männlich
   - schlanke Figur
   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

