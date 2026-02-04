Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) 65-Jähriger Autofahrer betrunken und ohne Sicht unterwegs (04.02.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Mit einer vereisten Frontscheibe und stark alkoholisiert hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen beinahe eine Frontalkollision verursacht.

Der 65-Jährige war gegen 08:15 Uhr mit seinem Toyota in der Oberflachter Straße unterwegs. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender 42-jähriger Hyundai-Fahrer auf den Gehweg ausweichen musste. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch glücklicherweise kein Schaden entstand. Nach Angaben des 42-Jährigen war die Frontscheibe des Toyota zur Unfallzeit stark vereist.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten beim 65-Jährigen schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 2,4 Promille. Der Fahrer musste die Beamten daher für eine ärztliche Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

