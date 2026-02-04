Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Fiat-Transporter erfasst Streifenwagen - zwei Beamte verletzt und hoher Sachschaden (03.02.2026)

Hilzingen, B34 (ots)

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 kurz nach der Anschlussstelle Hilzingen am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr teilte ein Zeuge einen auffällig fahrenden Fiat-Transporter mit, der auf der Autobahn 81 in Richtung Singen unterwegs sei. Nachdem der Laster die Autobahn an der AS Hilzingen verließ, sollte er kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Hilzingen einer Kontrolle unterzogen werden. Um den Transporter an eine geeignete Örtlichkeit zu leiten, hielten die Beamten den Streifenwagen am rechten Fahrbahnrand an und schalteten das "Bitte folgen"-Signal ein. Der 43-jährige Fahrer des von hinten herannahenden Lastwagens erkannt die Situation zu spät, versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug nicht mehr verhindern, so dass der Aufbau des Fiat an dessen Heck hängenblieb.

Durch die Kollision erlitten die beiden Beamten Verletzungen, sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der an dem Streifenwagen entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 25.000 Euro liegen. Den Schaden am Transporter schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Eine Überprüfung des 43-Jährigen auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung verlief negativ.

