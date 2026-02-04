Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, K 5521

Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich: 32-jähriger Fahrer leicht verletzt (03.02.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Vermutlich aufgrund von Straßenglätte hat sich am späten Dienstagabend auf der Kreisstraße 5521 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem Ford von Hochmössingen in Richtung Dornhan-Weiden unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Fahrer nach links von der Straße ab und fuhr in ein angrenzendes Waldstück. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der 32-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und erlitt leichte Verletzungen. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell