Schwarzwald Baar Kreis) Auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr (30.01.2026)

VS-Schwenningen - B 27 (ots)

Zu einem Unfall im Gegenverkehr ist es am Freitag auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Schwenningens gekommen. Gegen 12 Uhr geriet der 63-jährige Mercedes-Fahrer aus medizinischer Ursache auf die entgegengesetzte Fahrspur. Ein 66-jähriger Lastwagenfahrer, in Richtung Rottweil unterwegs, konnte dem Mercedes nicht mehr ausweichen und es folgte eine Frontalkollision. Das Schadensausmaß beläuft sich auf etwa 90.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

