Lkr. Tuttlingen) Zwei Männer nach Containeraufbruch vorläufig festgenommen (01.02.2026)

Trossingen (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte die Polizei in Spaichingen zwei Tatverdächtige eines Containeraufbruchs vorläufig festnehmen.

Gegen Mitternacht fiel einem Zeugen das Licht von Taschenlampen auf einem abgelegenen Gelände in Verlängerung der Bismarckstraße auf. Im Anschluss konnte er beobachten, wie zwei Personen das Gelände verließen und mit einem Auto davonfuhren.

Die verständigte Polizei stellte das Fluchtfahrzeug nur kurze Zeit später in einem nahegelegenen Waldgebiet fest. Bei der durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten bei den beiden 23- und 24-jährigen Männern Einbruchswerkzeug auffinden und sicherstellen.

Eine Überprüfung des vermeintlichen Tatorts ergab, dass drei Container sowie ein Wohnwagen gewaltsam aufgebrochen waren. Die Polizisten nahmen die beiden mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest und brachten sie zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier. Der Polizeiposten Trossingen hat die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

