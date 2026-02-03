PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L223 - insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden (03.02.2026)

Singen, L223 (ots)

Insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 223 zwischen Überlingen am Ried und der L223/Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 21-jähriger Mazda-Fahrer, der von Überlingen a.R. in Richtung Singen unterwegs war, überholte ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei übersah er den VW Touran einer 41-Jährigen, die ihm entgegenkam. Trotz Vollbremsung konnte der 21-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Dana Roth / Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

