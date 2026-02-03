Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer übersieht Jogger - 68-Jähriger schwer verletzt (02.02.2026)

Singen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Mann bei einem Unfall am Kreisverkehr Bruderhofstraße/Hohenhewenstraße am Montagmorgen. Kurz nach 7 Uhr war ein 69-jähriger Opelfahrer auf der Bruderhofstraße in Richtung Remishofstraße unterwegs. Am Kreisverkehr Bruderhofstraße/Max-Porzig-Straße übersah er einen den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Max-Porzig-Straße querenden 68 Jahre alten Jogger und erfasst den Mann. Der 68-Jährige stürzte infolgedessen auf die Straße und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

