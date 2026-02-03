PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Gebäude - insgesamt rund 3.500 Euro Schaden (30.01./01.02.2026)

Öhningen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag im Bereich der Poststraße hinterlassen. Die Täter besprühten die Fassade der Grundschule und eines weiteren Gebäudes in der Poststraße mit verschiedenen Buchstaben und Zahlen in bunten Farben. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden dürfte bei rund 3.500 Euro liegen.

Sachdienlich Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

