Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, A 81
Lkr. Freudenstadt) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - etwa 6.000 Euro Sachschaden (02.02.2026)

Horb am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Sprinter ist es am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg gekommen.

Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer befuhr gegen 14:00 Uhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart und wechselte aufgrund einer Tagesbaustelle nach links. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr den linken Fahrstreifen auf derselben Höhe, als es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im weiteren Verlauf drückte der Lastwagen den Sprinter gegen die Mittelschutzplanke.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000EUR. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Dana Roth / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

