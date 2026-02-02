POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kennzeichendiebstahl (29.01./02.02.2026)
Engen (ots)
Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmittag haben Unbekannte die Kennzeichenschilder "KN-A 8889" eines an einem Autohaus in der Hegaustraße abgestellten silbernen Passats aus der Halterung gerissen und entwendet.
Sachdienliche Hinweise auf den oder die Dieb(e) oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.
