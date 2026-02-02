Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kennzeichendiebstahl (29.01./02.02.2026)

Engen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmittag haben Unbekannte die Kennzeichenschilder "KN-A 8889" eines an einem Autohaus in der Hegaustraße abgestellten silbernen Passats aus der Halterung gerissen und entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Dieb(e) oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell