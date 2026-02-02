Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein: Polizei bittet um Hinweise (01.02.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Wohnhauseinbruch im Ortsteil Holzhausen. Im Zeitraum von Samstag, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 19:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein rückseitiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Holzhauser Hauptstraße. Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell