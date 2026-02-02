PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt
Lkr. Rottweil) 54-jähriger VW-Fahrer missachtet Vorfahrt: etwa 24.000 Euro Sachschaden (02.02.2026)

Hardt (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montagmorgen ereignet. Ein 54-jähriger Mann war gegen 07:45 Uhr im Fichtenweg unterwegs. An der Einmündung zum Lehenweg missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum heftigen Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde auch ein an einem Wohnhaus angebrachter Steinpoller mit Verkehrszeichen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren