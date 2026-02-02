POL-KN: (Hardt
Lkr. Rottweil) 54-jähriger VW-Fahrer missachtet Vorfahrt: etwa 24.000 Euro Sachschaden (02.02.2026)
Hardt (ots)
Ein Vorfahrtsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montagmorgen ereignet. Ein 54-jähriger Mann war gegen 07:45 Uhr im Fichtenweg unterwegs. An der Einmündung zum Lehenweg missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot einer 61-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum heftigen Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde auch ein an einem Wohnhaus angebrachter Steinpoller mit Verkehrszeichen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
