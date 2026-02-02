POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf (02.02.2026)
VS-Schwenningen (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag, hat sich in einem Kiosk an der Marktstraße ein versuchter Einbruch ereignet. Gewaltsam versuchte sich ein unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich Zugang zum Kiosk zu verschaffen. Dabei wurde er gestört und ließ von seinem Vorhaben ab. Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließen er trotzdem. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, unter der Nummer 07720 /85000, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell