Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf (02.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, hat sich in einem Kiosk an der Marktstraße ein versuchter Einbruch ereignet. Gewaltsam versuchte sich ein unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich Zugang zum Kiosk zu verschaffen. Dabei wurde er gestört und ließ von seinem Vorhaben ab. Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließen er trotzdem. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, unter der Nummer 07720 /85000, zu melden.

