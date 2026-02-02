Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei stoppt 34-jährigen Mercedes-Fahrer mit 2,4 Promille (31.01.2026)

Spaichingen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am späten Samstagabend in der Straße "Am Unterbach" gestoppt.

Der 34-jährige Mercedes-Fahrer fiel einer Polizeistreife gegen 23:00 Uhr durch starke Schlangenlinien auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,4 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der 34-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell