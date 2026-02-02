Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, K 5905

Lkr. Tuttlingen) 48-jähriger betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall (31.01.2026)

Bubsheim (ots)

Ein 48-jähriger betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Kreisstraße 5905 einen Auffahrunfall verursacht.

Der Mann war gegen 18:45 Uhr mit seinem Opel von Gosheim kommend in Richtung Bubsheim unterwegs. Am Kreisverkehr zur Kreisstraße 5904 fuhr er auf einen vorausfahrenden Mazda eines 35-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des 48-jährigen Unfallverursachers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,2 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell