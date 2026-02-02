POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße (31.01.2026)
Konstanz (ots)
Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße ereignet hat. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Audi A6 von der Grenzbachstraße kommend in Richtung Gottlieber Straße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A4 einer 49-Jährigen, die von der Gottlieber Straße nach links auf die Europastraße abbog und den bevorrechtigten Audi übersah. Infolge der Kollision waren beide Autos so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell