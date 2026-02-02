Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Blechschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße ereignet hat. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Audi A6 von der Grenzbachstraße kommend in Richtung Gottlieber Straße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A4 einer 49-Jährigen, die von der Gottlieber Straße nach links auf die Europastraße abbog und den bevorrechtigten Audi übersah. Infolge der Kollision waren beide Autos so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

