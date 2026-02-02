PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, K 5753
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht zwischen Pfohren und Neudingen - Zeugenaufruf (31.01.2026)

Donaueschingen - K 5753 (ots)

In Richtungen Neudingen auf der Kreisstraße 5753 unterwegs, ist einer BMW-Fahrerin ein Auto auf ihrer Spur entgegengekommen, wodurch es nach einem Ausweichmanöver zum Unfall kam. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Autos nötigte die 20-Jährige, gegen 16:30 Uhr, zu einem Ausweichmanöver, da er zu weit auf ihre Spur geriet. In ihrem BMW lenkte sie nach rechts, kam ins Schleudern und von der Straße ab. Auf dem angrenzenden Feld prallte ihr Wagen gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich glücklicherweise dadurch nicht. Am BMW ist jedoch ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro zu beklagen. Der Unfallflüchtige fuhr einfach weiter, ohne sich um das Schicksal der 20-Jährigen zu kümmern. Nach ihm sucht das Polizeirevier in Donaueschingen und nimmt, unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

