POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Glatt, glatter am glattesten (30.01.2026)
Tuningen (ots)
Auf spiegelglatter Straße ist am Freitagmorgen eine 29-Jährige mit ihrem Wagen auf der Kaiserstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf Höhe der Einmündung Goethestraße rutschte die junge Frau, gegen 5:45 Uhr, in ihrem VW in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr eine 41-jährige Suzuki-Fahrerin entgegen. Die beiden Autos stießen seitlich versetzt gegeneinander. Dabei verletzten sich die Beiden leicht und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppunternehmen nahm sich indes der beiden beschädigten Autos an. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten sich die Beamten des Verkehrsdienstes wegen der Glätte kaum zu Fuß auf der Straße fortbewegen.
