Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf - Lkr. Rottweil) Einbrecher wird während der Tat gestört und flüchtet unerkannt (30.01.2026)

Villingendorf (ots)

Am Freitagabend brach ein unbekannter Einbrecher in der Raichbergstraße in Villingendorf ein und wurde von den Bewohnern überrascht. Gegen 18.50 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in eine unbewohnte Einliegerwohnung, indem er ein Fenster aufhebelte. Durch die Geräusche wurden die Bewohner des Hauses aufmerksam und stellten beim Nachschauen fest, dass sich eine unbekannte Person in der Einliegerwohnung befand. Dieser konnte unerkannt flüchten und führte eine Taschenlampe mit sich. Augenscheinlich wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Mögliche Zeugen, die am Freitagabend in Villingendorf und insbesondere in der Raischbergstraße unbekannt Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

