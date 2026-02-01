PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - Lkr. Konstanz) Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikten (01.02.2026)

Steißlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Steißlingen zu zwei Angriffen auf offener Straße. In beiden Fällen wurden die Geschädigten schwer verletzt und mussten stationär in ein Klinikum verbracht werden. Gegen 02.20 Uhr wurde im Bereich der Garten- und Jahnstraße ein 31-jähriger Mann durch einen unbekannten Täter mit Faustschlägen attackiert, so dass er schwere Verletzungen erlitt und das Bewusstsein verlor. Der Täter wird als Person mit 180 cm Größe beschrieben, er trug einen beigen Tarnanzug und wurde auf ca. 20 - 22 Jahre geschätzt. Im gleichen Zeitraum kam es in der Schulstraße zu einem weiteren Angriff gegen einen 26-jährigen Mann. Diesem wurde durch einen unbekannten Täter eine Flasche auf den Kopf geschlagen, so dass eine Platzwunde entstand. Während der Aufnahme durch die Polizei verlor der Geschädigte das Bewusstsein und wurde ebenfalls ins Klinikum verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, mögliche Zeugen der Taten oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter 07731/888-0 zu melden. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten durch denselben Tatverdächtigen verübt wurden

