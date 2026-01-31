Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Donnerstag, 29.01.2026 zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich Zugang zu einem Haus in der Klaiber-Kasper-Straße in Rottweil zu verschaffen. Hierbei versuchte er, die Terrassentüre aufzuhebeln, welche dem Aufbruchsversuch jedoch Stand hielt. Er verließ unverrichteter Dinge die Tatörtlichkeit. Eine private Überwachungskamera im dortigen Bereich konnte eine männliche Person erfassen, welche sich im Wohngebiet aufhielt und auffällig in Richtung der dortigen Wohnhäuser schaute. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Klaiber-Kasper-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741/4770) zu melden.

