Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg L 175, K 5560

Lkr. Rottweil) Vorfahrt an Stoppstelle missachtet: etwa 15.000 Euro Sachschaden (30.01.2026)

Schramberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftfahrzeug und einem Auto ist es am Freitagmorgen an der Kreuzung der Landesstraße 175 zur Kreisstraße 5560 gekommen.

Ein 17-Jähriger wollte gegen 10:45 Uhr mit seinem Microauto der Marke Aixam an der Kreuzung von der K 5560 nach links auf die L 175 in Richtung Tennenbronn abbiegen. Dabei übersah er an der Stoppstelle einen von links kommenden BMW einer 31-Jährigen. Bei der Kollision auf der Kreuzung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell