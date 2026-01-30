POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch (27.01.2026)
Königsfeld im Schwarzwald (ots)
Im Zeitraum von, 17:00 Uhr, bis etwa, 23:30 Uhr, hat sich an der Straße "Am Doniswald" ein Einbruch ereignet. Über den Garten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Innerhalb durchwühlten sie mehrere Räume ehe sie es wieder verließen. Über das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Villingen bittet Anwohner um Zeugenhinwiese zu verdächtigen Beobachtungen. Diese können unter der Nummer 07721 / 6010 gemeldet werde.
