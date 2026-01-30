Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch (27.01.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von, 17:00 Uhr, bis etwa, 23:30 Uhr, hat sich an der Straße "Am Doniswald" ein Einbruch ereignet. Über den Garten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Innerhalb durchwühlten sie mehrere Räume ehe sie es wieder verließen. Über das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Villingen bittet Anwohner um Zeugenhinwiese zu verdächtigen Beobachtungen. Diese können unter der Nummer 07721 / 6010 gemeldet werde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell