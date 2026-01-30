POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgänger angefahren und schwerverletzt (29.01.2026)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Zu einem schwerverletzten Fußgänger kam es nach einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr auf der Straße "Im Hochwald". Verkehrsbedingt musste ein 27-jähriger Seat-Fahrer an der Einmündung zur Schramberger Straße hinter einem anderen Auto halten. Beim Anfahren bemerkte er einen querenden Fußgänger an der Einmündung nicht. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.
