Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Fußgänger angefahren und schwerverletzt (29.01.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem schwerverletzten Fußgänger kam es nach einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr auf der Straße "Im Hochwald". Verkehrsbedingt musste ein 27-jähriger Seat-Fahrer an der Einmündung zur Schramberger Straße hinter einem anderen Auto halten. Beim Anfahren bemerkte er einen querenden Fußgänger an der Einmündung nicht. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell