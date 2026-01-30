PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5719
Schwarzwald Baar Kreis) Twingo rutscht von der Straße (29.01.2026)

Königsfeld im Schwarzwald - K 5719 (ots)

Am Donnerstag ist, gegen 18 Uhr, ein Renault auf der schneebedeckten Kreisstraße 5719 von der Fahrbahn gerutscht und hat sich dabei überschlagen. Zwischen Königsfeld und Burgberg verlor der 59-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Renault musste mit einem Schaden von etwa 10.000 Euro abgeschleppt werden.

