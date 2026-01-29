Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) Winterdienstfahrzeug beschädigt zwei geparkte Autos - etwa 14.000 Euro Sachschaden (28.01.2026)

Rietheim-Weilheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Winterdienstfahrzeug und zwei geparkten Autos ist es am frühen Mittwochabend auf der Steige zwischen Rußberg und Rietheim gekommen. Ein 41-jähriger Mann war gegen 18:00 Uhr mit einem Räumfahrzeug auf der Gefällstrecke unterwegs. Vermutlich aufgrund der Straßenglätte geriet der Schneepflug ins Rutschen und kollidierte mit einem VW sowie einem BMW, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Während das Winterdienstfahrzeug offensichtlich unbeschädigt blieb, beläuft sich der Sachschaden an den beiden Autos auf etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

