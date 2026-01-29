Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) Auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn abgekommen - Ford Fiesta überschlägt sich (29.01.2026)

Engen, B491 (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und Tuttlingen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 33-Jähriger war gegen 08.30 Uhr von Engen in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Ford anschließend überschlug. Die Besatzung eines Rettungswagens befreite den Mann aus dem demolierten Wagen und brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Den Schaden am Kleinwagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos war die Straße für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

