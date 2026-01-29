Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein: Polizei bittet um Hinweise (28.01.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch am Mittwoch im Ortsteil Winzeln. Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Eschenweg. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie über die Terrassentür zu Fuß vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, bieten die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen eine kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratung an. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell