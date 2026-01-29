Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Bedrohung mit einer Softair-Waffe löst Polizeieinsatz an Schule aus (28.01.2026)

Eigeltingen (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist es an einer Schule im Breitleweg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Kurz vor 15 Uhr meldeten Mitschüler, dass ein Schüler einen anderen in der Pause mit einer Waffe bedroht haben soll. Da zunächst nicht klar war, um was für eine Waffe es sich handelte, rückte die Polizei mit mehreren Streifen an die Gemeinschaftsschule aus. Dort konnte mit dem sich bereits wieder im Unterricht befindlichen 15-Jährigen Rücksprache gehalten und die von ihm versteckte Softair-Waffe schließlich beschlagnahmt werden. Der 15-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Für andere Schülerinnen und Schüler bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell