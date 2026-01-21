Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: 64 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak im Keller

Zufallsfund bei Steueraufsichtsmaßnahme des ZOLLs in München

Rosenheim, München (ots)

64 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak stellten Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege vor kurzem im Rahmen einer Steueraufsichtsmaßnahme sicher. Fündig wurden sie dabei während der Kontrolle eines Kiosks, in deren Rahmen der ZOLL auch mögliche Lagerräume im zugehörigen Keller inspizierte. Der auffallend typische Tabakgeruch führte dabei aber in einen anderen nahegelegenen Kellerraum zu den 64 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak in zahlreichen Packungen, Dosen und Tüten und auch zu zwei Kilogramm Wasserpfeifentabak mit falsch aufgebrachten Steuerzeichen. Der ZOLL unterbrach daraufhin den dort anwesenden Kellerbesitzer, der gerade mit einem weiteren Mann damit beschäftigt war, Gegenstände aus diesem Kellerraum zu tragen und leitete noch vor Ort gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die ursprünglich begonnene Kontrolle des Kiosks wurde zeitlich parallel durch weitere Einsatzkräfte des ZOLLs fortgesetzt. Zu den dort aufgetretenen Ungereimtheiten berichtet das Hauptzollamt Rosenheim gesondert.

Zusatzinformation:

Der ZOLL führt Steueraufsichtsmaßnahmen im Bereich der Verbrauchsteuern (z.B. Tabaksteuer) durch. Im Fokus stehen zahlreiche Regelungen, Auflagen und Beschränkungen, die beim Umgang mit diesen Waren beachtet werden müssen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Pruefungen-und-Ueberwachungsmassnahmen/%C3%9Cberwachungsmassnahmen/ueberwachungsmassnahmen_node.html#vt-sprg-1

