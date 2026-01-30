PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen
Lkr. Tuttlingen) 45-jähriger Ford-Fahrer gerät in Gegenverkehr: etwa 16.000 Euro Sachschaden (29.01.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Vermutlich in Folge Straßenglätte ist es am Donnerstagmorgen zu einer frontalen Kollision zweier Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Emmingen und dem Wasserburger Tal gekommen. Ein 45-jähriger Mann war gegen 07:30 Uhr mit seinem Ford auf der Gefällstrecke unterwegs. Im Bereich des Schenkenbergerhofs verlor der Wagen in einer Rechtskurve die Kontrolle und geriet ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Ford frontal mit einem Mazda, der von einer 48-jährigen Frau gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

