Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 172

Schwarzwald Baar Kreis) Autos rutschen ineinander (29.01.2026)

Vöhrenbach - L 172 (ots)

An der Einmündung der Landesstraße 172 und Kreisstraße 5734 ereignete sich am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Auf dem Hönleweg (K 5734) fuhr ein 59-Jähriger in einem Toyota auf die Einmündung mit der Donaueschinger Straße (L 172) zu. Er geriet ins Rutschen und konnte sein Auto der Wartepflicht entsprechend nicht mehr anhalten. Auf der Donaueschinger Straße befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein 49-jähriger VW-Fahrer und ein 35-Jähriger in einem Toyota. In den vorfahrtsberechtigten VW rutschte der Unfallverursacher auf dessen Linksabbiegerspur hinein. Durch den Aufprall schleuderte er diesen nach rechts gegen den eben vorbeifahrenden Toyota des jungen Mannes. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

