Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Straßenlampe angefahren und geflüchtet - rund 4.000 Euro Schaden (27.01.2026)

Volkertshausen (ots)

Rund 4.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter verursacht, der am Dienstag, im Laufe des Tages, im Lindenweg gegen eine Straßenlaterne gefahren und anschließend geflüchtet ist.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell