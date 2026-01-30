Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Schwarzen Audi Q2 zerkratzt - rund 7.000 Euro Schaden (27./28.01.2026)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch an einem auf der Höhenstraße geparkten Auto verursacht. Der Täter zerkratzte den dort abgestellten schwarzen Audi Q2 im Bereich der linken und rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Reparaturkosten dürften im Bereich von rund 7.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell