Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht und Zeugensuche (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 30.01.2026 gegen 14:50 Uhr, kam es auf der B14 im Bereich Liptingen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Eine 48-jährige PKW-Lenkerin befuhr den Kreisverkehr der B14 aus Richtung Tuttlingen kommend und wollte ihn in Fahrtrichtung Meßkirch verlassen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr von Liptingen kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der 48-Jährigen. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wobei das Fahrzeug des Unfallverursachers stark beschädigt wurde. Dennoch setzte er seine Fahrt in Richtung Meßkirch (B311) fort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen älteren Audi A4 in roter Farbe handeln. Am PKW der 48-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde die PKW-Lenkerin durch den Unfall nicht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/9410) zu melden.

