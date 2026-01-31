PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neukirch/Landkreis Rottweil) Einbruch in Einfamilienhaus (31.01.1026)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 30.01.2026 zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Böllatweg in Neukirch. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Täter die Terrassentüre auf. Aus dem Haus wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neukirch wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741/4770) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

