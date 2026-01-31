POL-KN: (Neukirch/Landkreis Rottweil) Einbruch in Einfamilienhaus (31.01.1026)
Konstanz (ots)
Am Freitag, 30.01.2026 zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Böllatweg in Neukirch. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Täter die Terrassentüre auf. Aus dem Haus wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neukirch wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741/4770) zu melden.
