Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Lkr Rottweil) Dienstgebäude der Polizei Schramberg sowie ein Pkw mit Farbe beschmiert (31.01.2026)

Schramberg (ots)

Am Samstagabend besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die Hausfassade des Polizeireviers Schramberg voll. Mit roter Farbe wurden insgesamt 3 Wände besprüht. Die Tat ereignete sich zwischen 18.50 und 19 Uhr. Es wurden mehrere Schriftzüge mit fremden- und polizeifeindlichen Parolen aufgesprüht. Auch ein in der Nähe geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wer Hinweise zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter 07422/27010 zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000.- geschätzt.

