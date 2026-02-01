PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Lkr Rottweil) Dienstgebäude der Polizei Schramberg sowie ein Pkw mit Farbe beschmiert (31.01.2026)

Schramberg (ots)

Am Samstagabend besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die Hausfassade des Polizeireviers Schramberg voll. Mit roter Farbe wurden insgesamt 3 Wände besprüht. Die Tat ereignete sich zwischen 18.50 und 19 Uhr. Es wurden mehrere Schriftzüge mit fremden- und polizeifeindlichen Parolen aufgesprüht. Auch ein in der Nähe geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wer Hinweise zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter 07422/27010 zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000.- geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren