Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Lkr. Tuttlingen) Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt (01.02.2026)

Trossingen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 02.45 Uhr in der Goethestraße zu einem tätlichen Angriff, bei welchem der Täter unerkannt flüchten konnte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 42-jährige Geschädigte zuvor in einer Gaststätte mit anderen Personen in Streit geriet und danach das Lokal verließ. Augenscheinlich wurde der Geschädigte hier von einer Person verfolgt und auf der Straße angegriffen. Er wurde geschlagen und getreten und erlitt hierbei schwere Gesichtsverletzungen. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Der Tatablauf ist aktuell noch unklar, daher benötigt die Polizei mögliche Zeugen, die den Täter oder den Angriff gesehen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter 07424/9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

