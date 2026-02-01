Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkrs. TUT) Fahrzeuglenker bei Frontalkollision schwer verletzt (01.02.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Sonntagmorgen, 01.02.2026, gegen, 11:45 Uhr, auf der B491, Donaustraße zwischen dem Kreisverkehr (B14) und Emmingen. Eine 43-jährige VW-Polo Lenkerin mit Konstanzer Zulassung, befuhr die B491, kommend vom Kreisverkehr (B14) in Fahrtrichtung Emmingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW-Golf mit Tuttlinger Zulassung, mit einer 24-jährigen Pkw-Lenkerin. welcher ordnungsgemäß kommend von Emmingen in Richtung B14 unterwegs war. Da das Ausmaß des Unfalls während der Unfallmeldung nicht bekannt war, wurden eine Vielzahl an Rettungskräfte alarmiert. So waren neben vier Fahrzeugen der FW Tuttlingen, zwei Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge, ein leitender Notarzt, als auch der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort. Glücklicherweise war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die schwer verletzten Fahrzeuglenkerinnen wurden mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. An dem Pkw VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Auch an dem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell