Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Alles falsch gemacht (29.01.2026)

VS-Schwenningen

Die Polizei in Schwenningen hat am Donnerstag, gegen 16 Uhr, einen Autofahrer kontrolliert, bei dem sich ein Verstoß an den Anderen reihte. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Römerstraße bemerkten die Beamten bei dem 30-jährigen Mercedes-Fahrer die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung des Autos selbst erbrachte einen fehlenden Versicherungsschutz und keine Zulassung zum Straßenverkehr. Zu guter Letzt erbrachte ein genauer Blick auf die Kennzeichen, dass die TÜV Plakette und die Zulassungsstempel nachträglich mit Klebstoff angebracht waren. Die Kennzeichen nahmen die Beamten mit, genauso wie den Fahrer selbst. Der musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mercedes blieb vorerst an Ort und Stelle.

