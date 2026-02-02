Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Unbekannter beschädigt schwarzen Skoda in der Brandenburger Straße - Polizei bittet um Hinweise! (31.01./01.02.2026)

KN-Wollmatingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter an einem in der Brandenburger Straße geparkten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag zerkratzte der Täter den auf Höhe der Hausnummer 40 abgestellten schwarzen Skoda im Bereich der kompletten Karosserie und zerstach zudem den rechten Vorderreifen. Die Reparaturkosten dürften bei etwa 12.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Verursachers nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

