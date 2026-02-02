Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - 17-Jähriger schlägt 16-Jährigem mit Schlagstock gegen den Kopf (31.01.2026)

Konstanz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am Samstagabend auf dem Bahnhofplatz, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 21 Uhr gerieten zwei Jugendgruppen vor einem Schnellrestaurant aneinander. Im Verlauf der Konfrontation schlug ein 17-Jähriger einem 16 Jahre alten Kontrahenten mit einem Schlagstock auf den Kopf, wobei sich dieser Verletzungen zuzog. Er kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen diverse Betäubungsmittel auf. Die Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Jugendlichen an.

Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

