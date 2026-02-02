Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Brand einer Luftwärmepumpe löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus - etwa 100.000 Euro Sachschaden (01.02.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Der Brand einer Luftwärmepumpe eines Wohnhauses hat am Sonntagmorgen im Ortsteil Worndorf einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 07:00 Uhr stellten Hausbewohner im Buchenweg den Brand der Luftwärmepumpe im Bereich der Garage des Wohnhauses fest. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Heizgerät im Vollbrand und hatte bereits die Garagenfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der schnelle Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers von der Garage auf das Einfamilienhaus.

Alle vier Bewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden an der Wärmepumpe sowie der Garage beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vermutlich lag ein technischer Defekt an der Luftwärmepumpe vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell