POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, hat ein bislang unbekannter Fahrer in der Spesbacher Straße 40 ein parkendes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Unbekannte fuhr mutmaßlich am Freitag zwischen circa 15:00 und 18:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsausgang/Spesbach. Dabei streifte er scheinbar im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Audi und brach dessen Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631/369-14399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de) |pilan

