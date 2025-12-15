Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Schöner Abend mit ärgerlichem Ausgang - Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landstuhl, Fleischackerloch (ots)

Am Sonntagabend, 14. Dezember, gegen 20 Uhr, parkte die Geschädigte ihren blauen Renault Austral auf dem Parkplatz eines Restaurants im Fleischackerloch. Gegen 22 Uhr kehrte sie zurück und musste auf der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden feststellen. Der Verursacher hatte sich nicht gemeldet und auch keine Nachricht hinterlassen. Das Restaurant war sehr gut besucht. Aus diesem Grund könnten Zeugen vorhanden sein.

Die Beamten der PI Landstuhl bitten daher um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631/369-14399.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell