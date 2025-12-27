PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Brand eines Einfamilienhauses

Ramstein-Miesenbach (ots)

26. Dezember, 12:10 Uhr: Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es in der Landstuhler Straße in Ramstein-Miesenbach zu einem Wohnhausbrand. Während des Brandes befindet sich der 14-jährige Sohn alleine im Haus und wird durch den Geruch des entstandenen Rauches geweckt. Hiernach entfernet er sich selbständig aus dem Haus und bleibt unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und ein Übergreifen an benachbarte Gebäude verhindern. Das Haus bleibt durch den Brand derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

