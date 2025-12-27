PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Brand eines leerstehenden Hauses

Steinwenden (ots)

27. Dezember, 01:42 Uhr: Bei einem derzeitigen unbewohnten Anwesen kam es zum Wohnhausbrand in der Römerstraße in Steinwenden. Der Dachstuhl des Hauses stand in Vollbrand und konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr eingedämmt werden. Eine Beschädigung von anderen Gebäuden wurde so verhindert. Eine Brandursache ist laut jetzigem Stand unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 200.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen werden aufgenommen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

