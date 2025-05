Feuerwehr München

FW-M: Eichhörnchen in Not (Waldtrudering)

München (ots)

Montag, 26. Mai 2025, 17.07 Uhr

Turnerstraße

Ein kleines Eichhörnchen ist am Montag von der Feuerwehr gerettet worden. Zwei weitere Jungtiere waren bereits aus dem Kobel gefallen und hatten sich verletzt.

Zwei Mitarbeiterinnen eines Tierschutzvereins hatten die Feuerwehr alarmiert. Am Giebel eines Wohnhauses in Waldtrudering hatten Eichhörnchen einen Kobel gebaut. Da bereits zwei Jungtiere abgestürzt waren und verletzt am Boden lagen, sollte der Absturz weiterer Jungtiere unbedingt verhindert werden. Die beiden Helferinnen hatten bereits unterhalb des Kobels ein provisorisches Sprungpolster aus Decken aufgebaut.

Um den Kobel sicher erreichen zu können, kam eine Drehleiter der Feuerwehr München zum Einsatz. Durch die beengten Platzverhältnisse an der Zufahrt zum Wohnhaus wurde dem Maschinisten der Drehleiter einiges abverlangt. Nachdem ein Brett am Giebel des Hauses entfernt worden war, konnte das verbliebene Eichhörnchen-Baby aus dem Kobel in Sicherheit gebracht werden. Als Dank wurde es von den beiden Helferinnen nach unserem Drehleiter-Maschinisten auf den Namen Fabi getauft. Der Verein Wildtierwaisenschutz e. V. übernimmt die Versorgung der kleinen Oachkatzl.

