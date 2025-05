Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München (24. - 26. Mai 2025)

München (ots)

Samstag, 24. Mai 2025, 3.37 Uhr

Stadtgebiet

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr. Mehrere Einsätze hielten die Retter in Atem - von einem nächtlichen Wasserschaden bis hin zu einem Tiefgaragenbrand. Hier ein Überblick über die Geschehnisse:

Samstag, 24.Mai 2025 - 3.37 Uhr - Heißwasserschaden

Ort: Haidhausen, Ernst-Reuter-Straße

Mitten in der Nacht wurden Feuerwehrkräfte zu einem Wasserschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Ernst-Reuter-Straße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache trat heißes Wasser aus einer Leitung aus und verteilte sich großflächig über die abgehängten Zwischendecken - schließlich ergoss sich das Wasser in den darunterliegenden Raum.

Die Feuerwehr konnte den Wasseraustritt notdürftig stoppen. Mit drei Wassersaugern und zwei Pumpen wurde über eine Stunde lang das ausgetretene Wasser entfernt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Eine Fachfirma übernimmt die Instandsetzung.

Samstag, 24.Mai 2025 - 23.30 Uhr - Carport in Flammen

Ort: Westpark, Hansastraße

Gegen Mitternacht meldete ein Passant einen Brand in der Hansastraße - ein Carport stand lichterloh in Flammen.

Sofort wurden vier Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Mit einem B- und zwei C-Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach rund einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. In dem Carport befanden sich ein Gabelstapler sowie Materialien einer Catering-Firma.

Der Brand richtete erheblichen Schaden an. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sonntag, 25.Mai 2025 - 17.55 Uhr - Tiefgaragenbrand

Ort: Moosach, Riesstraße

Am Sonntagnachmittag wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften in die Riesstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine massive schwarze Rauchsäule aus dem Bereich einer Tiefgarage sichtbar.

Ein Stoßtrupp drang unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr in die Tiefgarage vor und konnte den in Flammen stehenden VW-Bus nach etwa zehn Minuten löschen. Die eigentliche Herausforderung lag jedoch in den anschließenden Belüftungsmaßnahmen. Aufgrund der Größe des Gebäudekomplexes und der dichten Rauchentwicklung dauerte es knapp zwei Stunden, bis die Tiefgarage vollständig entraucht war.

Auch bei diesem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

